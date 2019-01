Os 6 melhores videoclips da Sade para celebrar os seus 60 anos

Diva do jazz e das canções de amor, Sade completa 60 anos e, para celebrar, reunimos 6 curiosidades acerca da cantora e 6 dos seus videoclips mais icónicos.

1- O verdadeiro nome de Sade é Helen. Helen Folasade Adu nasceu em Ibadan, na Nigéria, a 16 de janeiro de 1959. O pai nigeriano era professor universitário de economia e a mãe inglesa era enfermeira. O casal conheceu-se em Londres nos tempos de faculdade e mudou-se para a Nigéria pouco depois de se casar. Quando Helen nasceu ninguém a chamava pelo seu nome inglês e uma versão abreviada de Folasade acabou por transformar-se no seu nome artístico.

2- Aos quatro anos, após a separação dos pais, Sade mudou-se com a mãe e o irmão para Inglaterra, onde moravam com os avós nos arredores de Colchester, Essex.

3- Já em adolescente, viu os Jackson 5 no Rainbow Theatre em Finsbury Park, Londres, onde trabalhava atrás do bar nos fins de semana.

4- A música não foi a sua primeira escolha como carreira. Sade estudou Moda na Escola de Arte de St Martin’s, em Londres, e só começou a cantar depois de dois antigos amigos da escola com uma banda lhe pediram para ser vocalista.

5- Um tanto para sua surpresa, Sade descobriu que enquanto o canto a deixava nervosa, ela gostava de escrever músicas. Dois anos depois, superou o seu medo do palco e cantava regularmente com uma banda do norte de Londres chamada Pride.

6- Durante três anos, a partir de 1981, ela e os outros sete membros da banda fizeram um tour pelo Reino Unido. Foi nesse período que co-escreveu e cantou Smooth Operator, um dos seus maiores hits. As editoras queriam contratá-la, mas não o resto do Pride. Obstinadamente leal aos amigos, Sade recusou. Um ano e meio depois, assinou com a Epic Records – com a condição de levar consigo três companheiros, que ainda compõem a banda Sade: o saxofonista Stuart Matthewman, o tecladista Andrew Hale e o baixista Paul Spencer Denman. O baterista Paul Cooke juntou-se depois ao grupo.

Smooth Operator

No Ordinary Love

King of Sorrow

Cherish the Day

Soldier of Love

By Your Side