O pôr do sol mais bonito que Bárbara Lourenço já viu

Onde nasceu?

Lisboa.

Em que lugar do mundo se sentiu mais feliz?

Rio de Janeiro.

Nomeie um lugar que correspondeu à sua expectativa de viagem.

Kruger Park [Parque Nacional Kruger, no nordeste da África do Sul].

Qual a cidade que adora e por quê?

Lisboa. Tenho sempre saudade de Lisboa. É a minha casa.

Uma viagem que sonha fazer…

EUA e Filipinas.

Descreva a sua vista de quarto preferida.

De frente para o mar. Não preciso de mais nada.

O que põe primeiro na mala?

Roupa interior.

Conte-nos sobre uma pequena cidade que tenha conhecido e adorado.

Jijoca de Jericoacoara é uma cidade no estado do Ceará, no leste do Brasil. Tem o pôr do sol mais bonito que já vi. As ruas são todas de areia e têm uma vibe maravilhosa.

Nunca voltaria a...

Nunca digo nunca.

Qual foi o hotel mais luxuoso onde já dormiu?

Les Sources de Caudalie, em França [nas vinhas do Château Smith Haut Lafitte, ao sul de Bordéus].

O que gosta de encontrar no minibar?

Água das Pedras!

Qual é o seu guilty pleasure enquanto viaja?

Não me privo de nada. Faço o que quero, como o que quero.

Visitar os pontos turísticos ou ficar na espreguiçadeira?

Um bocadinho dos dois.

Qual a sua viagem de infância mais memorável?

Disneyland Paris.

Quais foram as suas primeiras férias sem os seus pais?

Acho que foram no Algarve com as minhas amigas.

Quem é a pessoa mais interessante que conheceu nas suas viagens?

Não consigo escolher uma. Felizmente já tive muitos encontros com pessoas maravilhosas quando estou em viagem.

Qual a frase ou palavra estrangeira que mais utiliza?

I love you.

Para si, qual é a oitava maravilha do mundo?

A minha praia do Meco [em Sesimbra, no distrito de Setúbal].