O improvável reencontro da princesa Charlene com o marido

Dois meses após sua última aparição juntos, o casal celebrou seu reencontro na África do Sul, ignorando os rumores persistentes de divórcio. A 25 de agosto, a princesa publicou uma fotografia a abraçar o marido. No mesmo dia, Charlene publicou publicou outras fotos com o marido e com os filhos, os gémeos Jacques e Gabriella, de 6 anos. "Estou muito feliz em ver minha família novamente", escreveu.









Em dezembro de 2020,

a princesa Charlene, mulher de, surpreendeu o mundo com um penteado radical , depois de ter rapado metade do cabelo, ao estilo punk. Depois disso, ficámos sem saber de(mãe dos gémeosde 7 anos) por mais de seis meses, já que se mudou do, onde nasceu, e ainda não regressou a casa. No final de maio, os monegascos esperavam ver a princesa regressar para o. Tal não aconteceu.Há duas versões diferentes da história: o palácio emitiu um comunicado a informar que a princesa tem um(relacionado com uma infeção grave que afeta o ouvido, nariz e garganta) que a impedia de voar. Já a imprensa do Mónaco tem uma visão diferente: especula-se sobre umem iminência e diz-se que Charlene está apenas a evitar o marido, depois de rumores de um terceiroCharlene do Mónaco confirmou as suspeitas da segunda versão, já que anunciou nas redes sociais que não celebraria o seu 10º aniversário de casamento com Alberto do Mónaco, que se assinalou a 1 de julho. De acordo com a versão oficial, a princesa, que foi submetida à sua última operação a 23 de junho, foi aconselhada pela sua equipa médica a permanecer na África do Sul durante a convalescença. Ainda assim, Charlene publicou um vídeo no Instagram a assinalar uma década de casamento.