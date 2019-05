O estilo de Charlotte Casiraghi

É uma das mais emblemáticas personalidades da realeza europeia e, mesmo que não soubessemos que era princesa, quase que poderiamos adivinhar. Casiraghi não tem apenas uma aura real, tem os dotes todos: é bonita, elegante e inteligente. Filha da princesa Carolina do Mónaco e do seu segundo marido, o italiano Stefano Casiraghi, Charlotte herdou a beleza da avó, a emblemática Grace Kelly e da mãe. Cresceu em Saint-Rémy-de-Provence, região para onde a mãe Caroline a levou junto dos irmãos Andrea e Pierre, após à morte do pai, Stefano Casiragh, num acidente de barco. Anos mais tarde, em 1999, a mãe voltou a casar, desta vez com o príncipe Ernst-Auguste de Hanovre, e mudaram-se para Fontainebleau, onde Charlotte frequentou o liceu francês François Couperin. Estudou Filosofia na Universidade Paris-Sorbonne, em Paris.Adepta da equitação, Charlotte aprendeu desde cedo a andar a cavalo. Praticou saltos de obstáculo, já participou em grande concursos internacionais e ganhou inúmeras competições. A juntar à modalidade, a princesa pratica também ski. Mas os seus dotes não se estendem só ao desporto e à filosofia: em 2006, a Vanity Fair americana qualificou-a como uma das mais bem vestidas do mundo.No final de 2011 começou a namorar com o ator e comediante Gad Elmaleh, de quem tem um filho, Raphaë, e após quatro anos juntos, Charlotte separou-se. Casa comeste sábado, 1 de junho.