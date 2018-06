A CNN confirmou a morte de Anthony Bourdain, esta sexta-feira, e disse que a causa da morte foi suicídio. "É com enorme tristeza que podemos confirmar a morte de nosso amigo e colega, Anthony Bourdain", disse a rede em comunicado esta manhã de sexta-feira. "O seu amor pela grande aventura, novos amigos, boa comida e bebida e as histórias notáveis que foi recolhendo pelo mundo fez dele um contador de histórias único. Os seus talentos nunca deixaram de nos surpreender e vamos sentir muita a falta dele. Os nossos pensamentos e orações estão com a sua filha e família neste momento difícil ".

Bourdain estava em França a trabalhar num episódio da premiada série da sua autoria e da CNN "Parts Unknown". O também chef francês, Eric Ripert, seu amigo próximo, encontrou Bourdain estendido no seu quarto de hotel na manhã de sexta-feira.

Bourdain era um mestre naquilo que fazia tendo-se destacado primeiro na cozinha e depois nos media. Através dos seus programas de TV e livros, Bourdain explorou a condição humana e ajudou o público a pensar de forma diferente acerca de comida, viagens e em si mesmos. O famosos chef defendeu ainda as populações marginalizadas e levou a cabo campanhas pela luta de condições de trabalho mais seguras para as equipas de restaurantes.



No caminho, recebeu praticamente todos os prémios que a indústria tem a oferecer.