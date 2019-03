Vendas dos discos de Michael Jackson aumentam após a estreia de ‘Leaving Neverland’

Leaving Neverland é o polémico documentário da HBO que segue as histórias de Wade Robson e James Safechuck e os alegados abusos sexuais por parte de Michael Jackson no final dos anos 80, início dos anos 90.

Após a estreia do documentário e no Festival de Cinema Sundance, mesmo com o processo da família de Jackson à HBO, o filme tem sido visto por milhões um pouco por todo o mundo, dividindo o público e os fãs do cantor. Leaving Neverland é já o terceiro documentário mais lucrativo da última década.

Apesar de, imediatamente após o lançamento do filme, se ter noticiado que as vendas e a reprodução da música do rei do pop tinham diminuído, a tabela de vendas norte-americana Billboard anuncia agora que aconteceu precisamente o inverso: as vendas e visualizações dos trabalhos de Miachael Jackson aumentaram.

Após uma análise da semana completa que terminou a 7 de março, a Billboard sublinhou que a coletânea discográfica do artista, que inclui os discos dos Jackson 5, vendeu mais 10%. Porém, a sua afluência na rádio diminuiu 13% com rádios no Estados Unidos a boicotarem a música de Jackson.