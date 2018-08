29 de agosto de 1958, Gary, Indiana. Aí nascia aquele que viria a ser o incontestável Rei do Pop, Michael Joseph Jackson. Cantor, compositor, empresário, produtor, bailarino. Começou a cantar com apenas 5 anos, instigado pelo pai e, aos 11, já é um dos vocalistas do emblemático grupo Jackson 5. Em 1976, liberta-se das amarras da família com o álbum Off The Wall, e lança-se numa carreira solo que fortaleceu a construção do seu legado. Do álbum mais vendido de todo o sempre, Thriller, ao passo de dança que todos tentaram fazer, o Moonwalk, Jackson nunca se permitiu ser esquecido. Bad, Beat It, Billie Jean, Black or White e Man In The Mirror, são alguns dos seus maiores êxitos e, mesmo décadas depois de terem sido lançados, ainda são ouvidos. Pai de três filhos, Prince, Paris e Prince II, nunca escondeu a vida excêntrica que escolhia levar nem os boatos sobre a vaidade, especulação sobre a saúde e polémicas sobre a vida pessoal.

Lançado em 2009, This Is It é o documentário que regista os ensaios para aquela que seria a sua grandiosa digressão, entretanto cancelada aquando da morte do cantor, a 25 de junho de 2009. Como expectável, o documentário acabou por se tornar num êxito de bilheteira – o maior neste género cinematográfico, de todos os tempos – mas também num alvo de polémica, já que vários elementos da família Jackson se recusaram a apoiá-lo, tendo mesmo chegado a tentar impedir a sua exibição.