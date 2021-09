Mães e filhas: as duplas mais parecidas

Já se sabe que a beleza atravessa gerações, mas estas duplas de mães e filhas são tão parecidas quanto talentosas. Ava Phillippe, filha de Reese Witherspoon e do também ator Ryan Phillippe, é quase uma fotocópia da mãe e também pensa seguir-lhe as pisadas. Já Zoë Kravitz, filha de Lisa Bonet e Lenny Kravitz, é um dos novos talentos mais procurados de Hollywood, conhecida por séries como Big Little Lies. Cindy Crawford e Kate Moss não só fizeram parte da geração de modelos dos anos 90, como têm filhas com carreiras na moda. Kaia Gerber é uma das modelos mais requisitadas da semanas de moda enquanto Lila Grace é o novo rosto da Marc Jacobs.

Foto: Getty Images 1 de 40 Brooke Shields e Grier Hammond Henchy. Foto: Getty Images 2 de 40 Kate Moss e Lila Grace. Foto: Getty Images 3 de 40 Sadie Frost e Irís Law Foto: Getty Images 4 de 40 Uma Thurman e Maya Hawke 5 de 40 Laetitia Casta e a filha no desfile Miu Miu Club 2020, em Paris, França. Foto: Getty Images 6 de 40 / Kaia Gerber e Cindy Crawford Kaia Gerber e Cindy Crawford 7 de 40 / Cindy Crawford com a filha, Kaia Gerber Cindy Crawford e Kaia Gerber 8 de 40 / Lily Rose Depp e Vanessa Paradis Lily Rose Depp e Vanessa Paradis 9 de 40 / Zoe Kravitz e Lisa Bonet Zoe Kravitz e Lisa Bonet 10 de 40 / Tina Knowles e Beyoncé Tina Knowles e Beyoncé 11 de 40 / Amber Le Bon e Yasmin Amber Le Bon e Yasmin 12 de 40 / Ivanna e Ivanka Trump Ivanna e Ivanka Trump 13 de 40 / Katie Holmes e Suri Cruise Katie Holmes e Suri Cruise Foto: Getty Images 14 de 40 / Katie Holmes e Suri Cruise Katie Holmes e Suri Cruise 15 de 40 / Ava Philips e Reese Witherspoon Ava Philips e Reese Witherspoon Foto: Getty Images 16 de 40 / Reese Witherspoon e Ava Philips Reese Witherspoon e Ava Philips 17 de 40 / Kelly Osbourne e Sharon Osbourne Kelly Osbourne e Sharon Osbourne 18 de 40 / Georgie May Jagger e Jerry Hall Georgie May Jagger e Jerry Hall 19 de 40 / Angelina Jolie e Shiloh Jolie Pitt Angelina Jolie e Shiloh Jolie Pitt 20 de 40 / Shiloh Jolie Pitt Shiloh Jolie Pitt 21 de 40 / Angelina Jolie e Marcheline Bertrand Angelina Jolie e Marcheline Bertrand 22 de 40 / Demi Moore e Rumer Willis Demi Moore e Rumer Willis 23 de 40 / Demi Moore e Rumer Willis Demi Moore e Rumer Willis 24 de 40 / Susan Sarandon e Eva Amurri Susan Sarandon e Eva Amurri 25 de 40 / Eva Amurri e Susan Sarandon Eva Amurri e Susan Sarandon Foto: Getty Images 26 de 40 / Susan Sarandon e Eva Amurri Susan Sarandon e Eva Amurri 27 de 40 / Kate Hudson e Goldie Hawn Kate Hudson e Goldie Hawn 28 de 40 / Kate Hudson e Goldie Hawn Kate Hudson e Goldie Hawn 29 de 40 / Kate Hudson e Goldie Hawn Kate Hudson e Goldie Hawn 30 de 40 / Tippi Hedren e Melanie Griffith Tippi Hedren e Melanie Griffith 31 de 40 / Melanie Griffith e Dakota Johnson Melanie Griffith e Dakota Johnson Foto: Getty Images 32 de 40 / Melanie Griffith e Dakota Johnson Melanie Griffith e Dakota Johnson 33 de 40 / Madonna e Lourdes Maria Madonna e Lourdes Maria 34 de 40 / Madonna e Lourdes Maria Madonna e Lourdes Maria 35 de 40 / Gwyneth Paltrow e Blythe Danner Gwyneth Paltrow e Blythe Danner Foto: Getty Images 36 de 40 / Gwyneth Paltrow e Blythe Danner Gwyneth Paltrow e Blythe Danner Foto: Instagram @gwynethpaltrow 37 de 40 / Gwyneth Paltrow e Apple Gwyneth Paltrow e Apple 38 de 40 / Gwyneth Paltrow e Apple Gwyneth Paltrow e Apple Foto: Getty Images 39 de 40 / Gisele Bündchen e Vivian Lake Brady Gisele Bündchen e Vivian Lake Brady Foto: Instagram @gisele 40 de 40 / Gisele Bündchen e Vivian Lake Brady Gisele Bündchen e Vivian Lake Brady