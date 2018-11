Kim Kardashian pediu a bombeiros privados para protegerem a sua casa na Califórnia

Entre as 150 mil pessoas que tiveram de evacuar as suas casas por causa do fogo que tem arrasado a Califórnia, também personalidades conhecidas como Caitlyn Jenner, Miley Cyrus, Lady Gaga, Gerard Butler e Guillermo del Toro, entre outros, viram as suas propriedades em risco de serem consumidas pelas chamas. Até agora, é sabido que o fogo queimou mais de 45 mil hectares e 6700 edifícios.

Kim Kardashian e o marido Kanye West contrataram uma equipa de bombeiros privados, que através de mangueiras e escavadoras, tudo fizeram para proteger a mansão das chamas. Isto porque a propriedade se encontra perto de um grande descampado e estaria em risco de ser apanhada pelo fogo, comprometendo as casas à sua volta.

Com isto, conseguiram não só salvar a sua casa, como cair nas boas graças dos vizinhos, que agradeceram a ajuda e a preocupação.

A socialite tem oferecido apoio aos fundos de combate, como às vítimas dos incêndios. Este é já considerado um dos incêndios mais mortíferos da história dos Estados Unidos, com um balanço acima dos 50 mortos.