Johnny Depp diz que as nódoas negras de Amber Heard foram pintadas

As declarações surgiram a propósito do novo processo colocado por Johnny Depp, que afirma ter sido vítima de difamação por Amber Heard e no qual exige uma indemnização de €45 milhões de euros.

"Tenho negado as alegações da Sra. Heard desde que ela as fez em maio de 2016, quando esteve em tribunal para obter uma ordem temporária de restrição de aproximação com hematomas pintados, tal como comprovado por testemunhas e gravações de segurança ", declarou o ator numa entrevista à revista People.

Garantiu ainda que nunca abusou da ex-mulher nem de nenhuma outra mulher, acrescentando que a vítima de violência doméstica foi ele e que as agressões aconteceram perante testemunhas.

Os atores casaram-se em fevereiro de 2015 e divorciaram-se em 2017 depois de chegarem a acordo quer em relação à separação e também ao caso de violência doméstica.