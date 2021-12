"Eu vou ter gémeos de novo?" disse, numa entrevista ao Hollywood Reporter.

"Eu levava tudo muito a peito - os rumores de gravidez e toda a suposição, 'Oh, ela escolheu a carreira em vez das crianças. É do género: 'Não fazes ideia do que se passa comigo pessoalmente, medicamente, porque não posso... posso ter filhos?" Eles não sabem nada, e foi realmente doloroso e desagradável", desabafou,

A atriz desempre se manteve reservada quanto à sua vida pessoal. Agora, com 52 anos, diz tudo ainda sem filtros mas com o mesmo critério de resguardo, e lamenta que exista tanta especulação sobre a sua vida amorosa, particularmente sobre a sua decisão de não querer ou não poder ser mãe.

A atriz fala de como os acesos fait-divers na imprensa, na década de noventa, atingiram com mais violência outras celebridades, expondo as suas vidas pessoas, como aconteceu com Britney Spears ou Lindsay Lohan. A isso se somam, hoje e segundo a atriz, os malefícios das redes sociais: "o que os media fizeram com as celebridades naquela época [anos noventa] as pessoas ainda hoje o fazem", disse Aniston. "É como se os media tivessem passado a tocha para quem está sentado atrás de uma tela de computador para se tornar um troll (...) e assediar as pessoas na seção de comentários" disse, indignada.