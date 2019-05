A última homenagem a Karl Lagerfeld em Paris

A comemoração incluirá imagens de Lagerfeld e dos seus colaboradores, assim como apresentações de dança, música e teatro baseadas no trabalho do diretor criativo da Chanel e da Fendi.

"Eu queria algo cheio de vida e inesperado", disse o diretor de ópera Robert Carsen, ao site WWD acerca da homenagem que vai reunir cerca de 2500 convidados.

"Será um momento muito poderoso, uma celebração coletiva da sua personalidade", acrescentou Bruno Pavlovsky, presidente responsável pela moda da Chanel.

Depois da morte de Karl Lagerfeld, a 19 de fevereiro, tanto a Chanel como a Fendi terminaram os desfiles das suas últimas coleções de outono/ inverno de 2019 com Heroes, de David Bowie.

A Chanel pediu um minuto de silêncio no início da apresentação enquanto a Fendi exibiu um vídeo intitulado 54 anos juntos, que mostrava Lagerfeld a desenhar um esboço de si mesmo no seu primeiro dia na marca.

Tal como o ícone da moda tinha pedido, não houve funeral público aquando da sua morte.

"A maior homenagem que podemos fazer é continuar a seguir o caminho que ele traçou", disse Pavlovsky.