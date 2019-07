Glastonbury: o melhor do streetstyle

Antes de os festivais de música se transformarem em verdadeiros espelhos das tendências de moda do momento, já Glastonbury era símbolo disso mesmo. Do emblemático look de Kate Moss, com calções de ganga e botas de borracha Hunter, aos casacos parka em verde, da marca Barbour, que caracterizam o look de Alexa Chung, por Glastonbury não só passaram bandas de renome como consagrados ícones de estilo.

Ainda que sem a mesma irreverência de outros tempos, o festival, que acontece em Inglaterra, continua a ser um dos mais interessantes, tanto no palco como fora dele e este ano não foi exceção. Na última semana, de 26 a 30 de junho, Miley Cirus, Billie Eilish, Kylie Minogue e Tame Impala foram alguns dos nomes que passaram pelo festival, cuja primeira edição aconteceu a 19 de setembro de 1970.

Fora dos palcos, um dos looks que mais chamou à atenção foi o de Sienna Miller, que incluía apontamentos em néon (uma das tendências desta estação), carteira à cintura e cowboy boots. De Sienna, passando por Dua Lipa ou Vanessa Kirby, confira na galeria os melhores looks do festival.