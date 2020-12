FKA Twigs processou Shia LaBeouf por abuso. E o mundo reagiu assim

de lhe ter também transmitido, conscientemente, uma doença sexualmente transmissível -

Karolyn Pho, que também namorou com LaBeouf e de quem chegou a estar noiva, disse ao diário norte-americano

que LaBeouf também se comportou de maneira semelhante com ela. Sia também veio juntar-se ao coro de acusações ao dizer que, durante a sua relação com o ator, percebeu que este era mentiroso patológico.

it may be surprising to you to learn that i was in an emotionally and physically abusive relationship. it was hard for me to process too, during and after i never thought something like this would happen to me.