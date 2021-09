Lila Grace, a filha de Kate Moss que roubou todas as atenções em Londres

Embora uma carreira nas passerelles não estivesse nos planos de Lila Grace Moss, como a própria afirmou ao jornal Mirror quando tinha 12 anos, a jovem encontra-se atualmente no seio do mundo da moda, tendo em conta que a sua mãe é apenas a icónica Kate Moss e o seu pai, Jefferson Hack, fundador e editor da revista de moda Dazed & Confused.

Aliás, na terça-feira passada, 21 de setembro, Lila Grace, que tem hoje 18 anos, desfilou para Richard Quinn na Semana da Moda londrina, com a família na plateia.

Quando tinha apenas 13 anos, a jovem modelo estreava-se ao lado de Kate, na capa da Vogue italiana. Verdade seja dita, com maçãs de rosto proeminentes e olhos verdes, as suas feições são um espelho quase idêntico do rosto da mãe.

Uns anos mais tarde, Lila Grace dava a cara pela campanha da Marc Jacob Beauty e participava em sessões fotográficas com Tim Walker para a Dazed & Confused, e em filmes como o Love, de Mario Sorrenti (em 2016). Porém, o seu primeiro desfile deu-se apenas no ano passado, na Fashion Week de Paris, com a abertura e encerramento da coleção primavera-verão da Miu Miu. "Obrigada por me permitir fazer a minha estreia na passerelle dos sonhos", escreveu no final do espectáculo, agradencendo à marca.