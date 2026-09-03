Estreia hoje "Couture", uma inspiradora história de cancro na mama. Ella Rumpf diz-nos como se cruza a doença com a moda

Foi um dos filmes-sensação no último Festival de San Sebastián. Um olhar feminista, anti-conservador sobre a condição feminina no mundo da arte. Das artes…O olhar vem de Alice Winecour, cineasta francesa que acredita num cinema das grandes emoções - tinha conseguido prodígios com Memórias de Paris (2022), com Virgine Efira, e O Espaço entre Nós (2019), onde brilhava a toda a luz Eva Green como mãe-mulher-astronauta. Agora neste Couture pega em três mulheres em Paris que se cruzam durante a Semana de Moda: Angelina Jolie, uma realizadora americana, Anyer Anei, uma jovem modelo africana perdida e sozinha num mundo novo e Ella Rumpf, a atriz-prodígio vinda da Suíça que nos tinha enfeitiçado em O Teorema de Marguerite (2023) e que aqui é uma artista de make-up com outras ambições.

Couture fala de percursos femininos no mundo das artes e da alta-costura, mas o seu tema forte acaba por ser o cancro da mama que a personagem de Jolie enfrenta em plena fase fulcral da sua carreira de cineasta.

As costuras do título original são o ângulo melodramático no limite de uma convocatória emocional que nos coloca perante o processo da aceitação de uma mulher da sua doença. Uma mulher de poder que começa com urgência um processo de choque de tratamento. E, no entanto, não deixa de ser mãe à distância, amante (a dada altura, envolve-se com o seu assistente, Louis Garrel) e cineasta. É impressionante a forma como Jolie se expõe - este é um papel que lhe diz muito: historial oncológico na família e uma mastectomia mediatizada. A atriz não receia cenas de nudez e com um grau de erotismo que em Hollywood seria vetado.

Mas é também a personagem de Ella Rumpf, que se torna amiga e solidário ombro de Jolie, que nos dá uma certa contemporaneidade do destino social da personagem: uma jovem adulta presa na precariedade laboral, mesmo irradiando uma luz positiva que contagia tudo e todos. Trata-se de um milagre de interpretação que Rumpf agiliza graciosamente. Talvez por isso, em Cannes, meses depois da estreia internacional do filme, a sua agente a disponibiliza para um encontro num terraço do espaço Silenzio para a imprensa internacional.

Couture Foto: DR

Quando sabe que tem um jornalista alfacinha pela frente jura sem figas que é fã de Portugal e que fez recentemente uma road-trip pelo nosso país: “só não fui a Lisboa, gostaria muito de ter visitado”.

Com o seu olhar meio aluado e com uma beleza estrategicamente “freakalhada”, conta-nos o desafio da sua personagem em Couture: “quis ser tudo menos espetacular e cortar com o estereótipo da maquilhadora. Quis que fosse real e, na verdade, aprendi como se maquilha. Igualmente, quis perceber como elas se movimentam na indústria da moda, algo que me mete medo. Sabe o que aprendi? Nunca seria capaz de trabalhar no seio da moda…Este filme tem um guião diferente e isso torna tudo tão interessante. Além do mais, não tem muita informação sobre as personagens - éramos nós, as atrizes, quem tínhamos de criar isso”.

A atriz salienta outra das características deste drama: “é um filme onde não se passa muita coisa com a minha personagem. Tive de gerir uma mulher que sobretudo observa. E as maquilhadoras são como os motoristas de táxi: ouvem tudo, são como que psicólogas. Ao mesmo tempo, são invisíveis para os demais, ninguém tem consideração por elas”.

Depois, claro, o lado pessoal de Alice e de Angelina: “este filme é mesmo muito pessoal. A Alice está a filmar a sua experiência, ela teve cancro da mama. Ao mesmo tempo, quis filmar este mundo tão superficial que é o da moda. A ideia é juntar as cicatrizes de uma mulher e o frenesim de um desfile da moda. Esse cruzamento é tão interessante!”.

Com um pé em Hollywood (fez a série de Michael Mann, Tokyo Vice, 2022, e também Sandman - Mestre dos Sonhos, 2022), e outro em França, Ella Rumpf finta sempre as expectativas. Não quer papéis de vedeta e evita jogar com personagens que canibalizam a sua beleza de super-modelo.

Conhecida pelo seu método de pesquisa extrema, Ella já se inscreveu numa escola de bruxaria para ser uma médium numa série, aprendeu a falar japonês para Tokyo Vice e tornou-se matemática para O Teorema de Marguerite. Era preciso tanto investimento de tempo no processo? Mesmo? “Talvez tenha ido longe demais, admito, mas sou partidária de que é preciso mesmo muito trabalho. Tenho muito medo de ser falsa no ecrã, além do mais, sou preguiçosa! Mas estou permanentemente a combater essa vocação."