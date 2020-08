Duques de Sussex em Hollywood?

Após tornarem pública a decisão de se afastarem da realeza britânica, Meghan e Harry mudaram-se para uma mansão em Montecito, na Califórnia, no início deste ano e, com a chegada da pandemia, têm saído de casa para ajudar o "Project Angel Food" um projeto que ajuda na entrega de refeições a grupos mais expostos à pandemia.

No entanto, sabe-se que Harry e Meghan também têm estado concentrados num projeto diferente. Segundo a Variety, os duques de Sussex têm passado o verão em reuniões com várias empresas de media e entretenimento, sobretudo com a NBC Universal. Uma reunião com esta empresa contou com os seus executivos, como Bonnie Hammer, a chairman da NBCUniversal Content Studios, que já conhecia Megan, dos seus anos como atriz na série "Suits". Ainda não se sabe em que consiste o projeto, se é uma série de televisão ou se o plano é outro.

Embora o contacto com o mundo de Hollywood tenha sido feito novamente, para já, parece que a duquesa de Sussex não planeia ter nenhum papel como atriz neste projeto.

Antes dos duques terem renunciado os títulos reais, Harry anunciou em 2019 que ia juntar-se com Oprah numa série documental sobre saúde mental. Na semana passada, o príncipe apareceu no trailer do documentário da Netflix "Rising Phoenix" que estreia ainda este mês.

Em junho, o casal assinou um contrato com uma agência de renome, Harry Walker Agency baseada em Nova Iorque, que representa os Obama e os Clinton.