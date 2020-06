Dizer não à maquilhagem. Mais de 80 celebridades sem filtros

A pele natural é tendência numa altura em que o mundo redifine prioridades e padrões de beleza. Um pouco por todo o mundo, são várias as personalidades que partilhagem imagens suas sem filtros e sem maquilhagem nas redes sociais, de Cristina Ferreira a Rihanna. Já a cantora Alicia Keys deixou de usar maquilhagem quase completamente e a atriz Shailene Woodley já declarou que evita maquilhar-se todos os dias.





Apesar de quase todas as mulheres – até mesmo as que não gostam de dar nas vistas – gostarem de se maquilhar, deixar a pele ao natural tem sempre efeitos positivos. Mesmo que seja apenas de vez em quando. E esses exemplos refletem a nova atitude deem relação aos exageros de maquilhagem e ao uso constante do Photoshop . De Adele Cameron Diaz , reunimos as fotografias das celebridades sem qualquer produto no rosto ou filtro fotográfico, revelando todas as suas imperfeições, marcas e olheiras.