Cinema & Televisão: os maiores conflitos entre protagonistas

Cúmplices no grande ecrã? Fora dele, nem por isso

Sarah Jessica Parker e Kim Catrall | Difícil de imaginar, se pensarmos na personalidade de Samantha Jones, interpretada por Kim Catrall em O Sexo e a Cidade. Mas a verdade é que muitos rumores correram, na altura, sobre a atriz não ter ficado nada contente por saber que Sarah recebia um ordenado maior que o das restantes colegas. No início de 2018, quando SJP enviou as suas condolências pela morte do irmão de Cattrall, através das redes sociais, esta última respondeu simplesmente: "Não és minha amiga." Seguiram-se vários artigos de opinião, em jornais como o The Guardian e o The New York Times, e ficou para sempre posta de lado a possibilidade de um terceiro filme.