Baby boom: de Blake Lively a Keira Knightley, as grávidas de 2019

Blake Lively está grávida do seu terceiro filho. A atriz apareceu na última quinta-feira, 2 de maio, com a barriga à mostra ao lado do marido Ryan Reynolds na estreia do filme Pokémon: Detetive Pikachu, do qual o ator é protagonista.

Mas esta não é a única grávida do momento. A atriz Keira Knightley apresentou a sua barriga já saliente num vestido Chanel na chegada a um cocktail da maison na Place Vendôme, ontem em Paris.

A Máxima junta estas e outras futuras mães que vamos seguir de perto.