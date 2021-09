As mulheres na antestreia de 007, e como todas poderia ser bond girls

Foto: Getty Images 1 de 15 Kate Middleton e William. Foto: Getty Images 2 de 15 Ana de Armas Foto: Getty Images 3 de 15 Lea Seydoux Foto: Getty Images 4 de 15 Phoebe Waller-Bridge. Foto: Getty Images 5 de 15 Lashana Lynch Foto: Getty Images 6 de 15 Emma Raducanu Foto: Getty Images 7 de 15 Kate Middleton Foto: Getty Images 8 de 15 Daniel Craig Foto: Getty Images 9 de 15 Foto: Getty Images 10 de 15 George Russell e Carmen Montero Foto: Getty Images 11 de 15 Clara Amfo Foto: Getty Images 12 de 15 Naomie Harris Foto: Getty Images 13 de 15 Kimberley Garner Foto: Getty Images 14 de 15 Michelle Yeoh Foto: Getty Images 15 de 15 Camilla.

Depois de vários meses de espera pela estreia do filme, que foi adiado incontáveis vezes, No Time To Die estreou finalmente em Londres, no Royal Albert Hall, na passada terca-feira. Entre os presentes estiveram os duques de Cambridge, acompanhados por Camilla e Carlos, bem como o casting do filme, onde se inclui Ana de Armas, Daniel Craig ou Lea Seydoux.