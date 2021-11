Após nove meses de ausência e mistério, Charlene do Mónaco regressa ao país

Desde maio que Charlene do Mónaco se encontrava na África do Sul depois de ter apanhado uma infeção otorrinolaringológica que, entre cirurgias e recaídas, a terá impedido de voltar para casa, segundo os comunicados oficiais que têm saído ao longo dos meses.



Depois de meses de especulação, sabe-se agora que Charlene regressou ao Mónaco. Foi através de um post de Instagram do palácio que ficamos sabendo da novidade: podemos ver três fotos da princesa, na companhia de seus dois filhos, Jacques e Gabriella, e do seu marido, Alberto II. Segundo a revista Nice-Matin, a princesa chegou num voo noturno da África do Sul, e nas fotografias surge cúmplice com a família.

Afastada durante tanto tempo do marido e dos filhos, os meses de ausência deram espaço para rumores de uma possível separação, principalmente depois do príncipe reconhecer a paternidade de dois filhos ilegítimos, Alexandre e Jazmin, fruto de uma relação anterior. Recentemente, uma outra mulher garantiu que ele também é pai da sua filha, o que pode estar na origem deste possível divórcio.

Alberto II e Charlene do Mónaco com os filhos, Jacques e Gabriella. Foto: Getty Images

Alberto II admitiu recentemente à revista Point de Vue que tinha saudades da mulher e que todas as especulações são nocivas para a sua família. "Estas notícias que aparecem em vários jornais são extremamente perturbadoras e dolorosas. Para a minha mulher, para mim e para o Mónaco", explicou. Na mesma entrevista, manifestou-se sobre como o regresso da sua companheira estaria para breve, mencionando que Charlene voltaria antes do feriado nacional do Mónaco. "Ela está muito melhor. Esta última operação ao septo nasal correu muito bem", disse à publicação. "Posso dizer que ela estará no Mónaco muito antes do feriado do Dia Nacional do Mónaco (19 de novembro). Não me é possível dar uma data exata, mas prometo-vos que saberão quando chegar o momento". Resta saber se o regresso pontual de Charlene chega para convencer quem acredita nas teorias de um possível divórcio.