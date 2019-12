Alba Baptista, a promessa da representação portuguesa que chegou à Netflix

Enquanto a chuva vai caindo lá fora, incessante, num dia de outono atipicamente tropical, no interior do estúdio em que nos encontramos impera a calma, a boa disposição e paira uma subtil bruma de glamour no ar. Alba Baptista posa para a lente do fotógrafo como uma verdadeira musa, entre retoques de maquilhagem e de cabelo, trocas de roupas e conversas cruzadas. Enquanto tudo isso acontece, sento-me no sofá e vou lendo o livro A Campânula de Vidro, de Sylvia Plath (The Bell Jar, no original), uma história fatídica e intensa sobre uma jovem à beira da depressão e que durante anos esteve na wishlist das minhas "próximas" leituras. "É o meu livro preferido. É uma história linda, trágica, li-o com 14 anos e marcou-me imenso. Estranhamente, foi esse livro que me deu inspiração para o meu trabalho", confessa-me a jovem atriz no início da nossa conversa. Coincidência ou não, o poder da literatura evidenciou-se quebrando qualquer sensação de estranheza que ainda pairasse entre as duas, na verdade, desconhecidas.





Alba nasceu em Lisboa, no dia 10 de julho de 1997. Filha de pai brasileiro e de mãe portuguesa, e a mais nova de três irmãos, tem 22 anos e fala fluentemente português, inglês, francês, alemão e espanhol. Em, integrou, por exemplo, os elencos de séries como(2017) e Filha da Lei (2017) ou de telenovelas como A Impostora (2016-2017) e(2017-2018). No cinema, estreou-se como Raquel, em Miami (2014), de Simão Cayatte, seguindo-se aplaudidas prestações em Leviano (2017), de Justin Amorim, Caminhos Magnétykos (2018), de Edgar Pêra, e Patrick (2019), de Gonçalo Waddington, que a levou, com o elenco, à passadeira vermelha do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián. O grande salto internacional deu-se com o convite para ser Ava,que estreia em maio de 2020. Baseada numa banda desenhada, "é sobre como as mulheres juntas são muito mais fortes, como a competitividade é nada em comparação com a irmandade", declara. No Festival de Cinema Europeu Subtitle, na Irlanda, em 2018, Alba foi distinguida com o Prémio Revelação (feminina) e, mais recentemente, recebeu o Prémio Nico, da Academia Portuguesa de Cinema, destinado às promessas da sétima arte. No início do próximo ano poderemos vê-la ao lado de Beatriz Batarda e de Ana Moreira em Nothing Ever Happened, de Gonçalo Galvão Teles, e tem, pelo menos, duas longas-metragens por gravar. Embora pareça, ao primeiro minuto, ser tímida e reservada, Alba Baptista conversa sem filtros, segura de si, à medida que revela, sem esforço, uma maturidade rara para alguém da sua idade.

Que memórias guarda da infância passada em Lisboa? Sei que tem descendência luso-brasileira…

O meu pai é brasileiro e, por isso, estávamos sempre em "risco" de nos mudarmos para o Brasil. Como é engenheiro mecânico, de dois em dois anos mudava de sítio e tanto podia estar na Índia, como estar no Canadá. Na verdade, eu nunca vivi com o meu pai. Íamos visitá-lo e ficávamos alguns meses aqui ou ali, e acabámos por ser sempre uma família viajada. A minha mãe era tradutora. Eu não me lembro de, alguma vez, querer ser atriz. Sempre quis ser artista, ou seja, sempre fui fascinada pela arte. A minha mãe pinta muito e eu acompanhava-a nas suas horas e horas de meditação de pintura e isso sempre me fascinou. E eu fazia muitos retratos e gostava de desenhar a carvão. Primeiro quis ser pintora, depois quis ser pianista e toquei piano durante sete ou oito anos, e sempre adorei dança.

Em que momento entra a descoberta da vocação para a representação?

A primeira vez que eu tive algum tipo de primeiro sentido pelo gosto da representação foi quando fui a um espectáculo de magia quando tinha 10 ou 12 anos. Um mágico estava a fazer os seus truques, olhou para toda a gente e escolheu-me a mim. E eu não queria, escondi-me dele. Estava a suar e quase a chorar. Assim que subi ao palco e me virei para a plateia, estava um escuro absoluto, senti uma energia que não se explica em palavras. Foi poderoso. Foi o facto de eu me sentir sozinha, mesmo sabendo que não estava, e sentir-me também conectada com pessoas que não conhecia. Foi a primeira vez que eu tive aquela sensação e lembro-me de pensar que era mágico e que era algo que só se conseguia ali.

Daí até ao primeiro papel de uma adolescente obcecada com a fama, a Raquel, de Miami [de 2014], como é que tudo aconteceu?

Na minha cabeça sempre foi esse o filme que desencadeou um amor que eu não sabia que tinha. Foi explosivo. Tenho alguma dificuldade em explicar isto, mas o processo com o realizador Simão Cayatte foi diferente. A sua abordagem foi o que fez com que eu me apaixonasse pelo cinema… Passou muito por entrar no meu lado psicológico e encontrar semelhanças com aquilo que queria para a personagem, retirou-as de mim e acrescentou algo que era fictício. Foi um trabalho muito psicológico, analítico e filosófico, coisa que me interessa muito. Eu adoro Filosofia e Psicologia. Aos 15 anos aquilo fascinou-me imenso e adorei estar fora da zona de conforto. Deu-me uma adrenalina que ainda hoje tenho e que espero sempre ter, e que tem muito a ver com o não estar confortável e ter necessidade de me adaptar. Ele conseguiu moldar-me e eu consegui crescer.

O que é que faz um bom ator, da sua perspetiva?

Temos de ser muito bons ouvintes, absolutos camaleões na vida pessoal e saber adaptarmo-nos aos extremos. Parece ser fácil, mas cada realizador, cada projeto, é muito diferente e o trabalho de um ator é precisamente conseguir saltar de um para o outro. E humildade. Não falando de talento e de esforço ou, até, de sorte…. Mas a falta de humildade pode levar um ator a desviar-se do propósito que é meramente o projeto em si.

Como é que se prepara para uma personagem? É difícil deixá-la por fim?

Custou-me muito, ao início, e ainda passo por dificuldades. Porque eu não tinha a bagagem emocional, nem tinha controlo suficiente das minhas portas emocionais interiores para conseguir diferenciar a ficção da realidade. É uma luta que também vem com a maturidade e com a experiência. O processo de cada um é muito pessoal. Adoro a esquizofrenia do meu trabalho, esquecer-me quem eu sou e entrar num transe qualquer. Ao fim de cada projeto é como um destroço de coração, é despedirmo-nos da pessoa que se ama e com quem se viveu um tempo específico. O coração parte e choramos. Também me aconteceu estar tão feliz, tão confortável e orgulhosa do trabalho feito que, no último dia, fechei o capítulo e na minha cabeça estava tudo arrumado.

Quais são as maiores diferenças entre o tempo do cinema e o tempo da televisão?

Eu diria que a televisão é o alcance à realidade e que o cinema é o alcance à perfeição. Em cinema, há perfecionismo e detalhes até não ser mais possível, até o produtor nos expulsar do set… Em televisão, passa tudo muito por cumprir e por trazer a maior verdade possível. Qual é a mais desafiante? Ambos têm os seus desafios, diferentes e parecidos, mas essa é, para mim, a maior diferença. No cinema, se o olhar mexer cinco milímetros, o take já não funciona. É um desafio, a meu ver, mais emocionante.

Num mundo glamoroso como o do cinema é fácil cair no deslumbramento?

Eu não vejo deslumbramento numa passadeira vermelha, por exemplo, mas é algo que faz parte do trabalho. São os ossos do ofício. Por um lado, apetece-me simplesmente não ir, mas por outro é irresponsável e também vejo isso como um desafio bom. Nas red carpets é bom estar em equipa, desde os atores à equipa técnica, porque é uma sensação de orgulho e de partilha em "família". É um reconhecimento em equipa que me dá muita alegria, ao invés de desfilar num vestido e falar das minhas joias…

Que atriz admira?

Se eu pudesse escolher a carreira de alguém, escolheria a de Natalie Portman, sem dúvida. Ela dá aquele toque do perfecionismo e da verdade que é tão raro encontrar nos olhos de uma pessoa. A maturidade com que ela encarou aquele primeiro papel, com 12 anos [em Léon, o Profissional, de Luc Besson, de 1994], fascinou-me quando era miúda. Via-se nela uma alma velha com que me identifiquei.

Vivemos numa era para o cinema marcada por remakes e por biografias. É preciso uma reinvenção?

Eu creio que o cinema precisa sempre de reinvenção. Deve ser constante. O cinema de autor tem essa qualidade e, no entanto, muita gente não tem tanto interesse [nele] porque fomos formatados a um tipo de seguimento de filme onde nos é tudo dado muito facilmente e banalmente. Eu temo que seja cada vez mais raro um espectador ir ao cinema para ser precisamente desafiado e sair de lá a pensar no assunto e não lhe ser dado tudo.

Tem um papel de leading lady na série Warrior Nun, da Netflix. Que crescimento é que lhe trouxe esta oportunidade?

Cresceu em mim um sentimento que eu nunca tinha tido, nem na minha vida, nem na minha carreira, e que é o gosto pela responsabilidade e pela pressão de ter muita coisa nos meus ombros. Eu tive imensa sorte, não só em ser protagonista, mas porque o produtor do programa me deu abertura e confiança para me envolver em outros departamentos, como o de fotografia, de edição ou de escrita. Foi um enorme prazer e uma bênção porque cresci muito. Nesse momento apercebi-me que eu gosto de chegar ao trabalho e ter quarenta mil coisas com que lidar. Sempre achei que não tinha perfil de líder, mas gostei da experiência.

Que memórias ficam de Málaga, a cidade onde decorreram as filmagens?

Eu filmava entre 12 a 15 horas por dia, seis vezes por semana, e aos domingos encontrava-me com o meu coordenador, discutíamos ideias e fazíamos o balanço da semana. Foram seis meses entre ensaios e filmagens. Às vezes íamos dançar ao ZZ Pub, o bar onde toda a gente ia, e eu falava sobre o que tinha corrido mal na semana e chorava [risos].

É uma série que fala sobre poder no feminino e irmandade. É verdade?

Quando fiz o casting, só sabia que era um projeto para a Netflix, mas quando falei com o produtor, fui pesquisar a banda desenhada e pareceu-me um pouco misógina e sexista. Mas acabei por perceber que retiraram apenas o universo que foi criado na banda desenhada. Tudo o resto é história inventada. É uma série sobre como as mulheres juntas são muito mais fortes e como a competitividade é nada em comparação com a irmandade. E foi um processo muito inspirador, este de gravar nesse sentido e de sentir as atrizes nesse ambiente. Estávamos todas nesse estado de espírito. É incrível o que as mulheres juntas conseguem alcançar quando se estão a apoiar umas às outras.



Styling: Marina Sousa

Cabelos: Pini.

Maquilhagem: Rita Fialho