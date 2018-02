A rainha Isabel II surpreendeu tudo e todos ao aparecer na Semana da Moda de Londres, onde assistiu, na primeira fila, ao desfile de outono 2018 de Richard Quinn, ao lado de Anna Wintour, a editora executiva da Vogue norte-americana.

Richard Quinn é um jovem designer e foi o primeiro a ser homenageado com este prémio, graças à originalidade do seu trabalho e à colaboração com a Liberty London. O designer começou a sua carreira em 2016, depois de ter concluído a licenciatura e o mestrado na Central Saint Martins.