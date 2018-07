Vitória da Suécia, Duquesa de Västergötland, é a primeira na linha de sucessão ao trono. Filha do Rei Carlos XVI Gustavo e sua esposa, a rainha Sílvia Sommerlath, tem dois irmãos mais novos, Carlos e a Madalena.

Foi coroada Princesa no dia em que completou 18 anos, no Palácio Real, em Estocolmo. Nesse mesmo ano, Vitória foi diagnosticada com anorexia e mais tarde com bulimia, chegando mesmo a ser internada para tratamento médico. Antes disso, já haveria sido descoberto que era disléxica. Mais tarde, a própria falou sobre esse período da sua vida na comunicação social.

Vitória representa uma nova era para a Casa Real Sueca e toda a realeza europeia, sendo que é a primeira mulher com plenos poderes para governar o seu país. Antes dela, na História do país houve apenas duas Rainhas regentes, Kristina e Ulrika Eleonora. Hoje, é a principal representante do Rei na maioria dos eventos oficiais.

Em 2002 conheceu o atual marido, Daniel Westling, na altura o seu personal trainer. Nesse mesmo ano surgiram os rumores da relação entre os dois até que, a 24 de fevereiro de 2009, anunciam o seu noivado. O casamento teve lugar em Storkyrkan, Suécia, a 19 de junho de 2010. Hoje são pais de uma menina, Princesa Estela, e em 2016 tiveram o Príncipe Óscar.