17 celebridades que não se depilam (e que se orgulham disso)

17 celebridades que não se depilam (e que se orgulham disso)

Lady Gaga: A cantora que será co-apresentadora do Met Gala deste ano, publicou em seu Instagram um post onde aparece com as pernas à mostra e não depiladas. Na legenda da foto Gaga escreveu " Met Gala aqui vamos nós. Destino "Camp", tão animada para co-apresentar o evento de Anna. #MetGala #MarcJacobs # (e eu não depilei as pernas por 4 dias, o que realmente completa a aparência) #ZoomIn #ladygaga #fashion