10 mulheres que são mais altas que os maridos

Quando, na última quarta-feira, 3 de julho, a revista Paris Match divulgou a sua capa com Nicolas Sarkozy e Carla Bruni, um pormenor saltou imediatamente à vista. Na imagem, o ex-presidente francês parece bastante mais alto que a mulher, sugerindo prováveis retoques de edição. A Máxima reuniu outros casais onde as mulheres são mais altas que seus maridos ou namorados – com ou sem saltos altos.