O físico britânico Stephen Hawking morreu durante a madrugada desta quarta-feira, na sua casa, em Cambridge, aos 76 anos. Recordamos algumas das suas mais inspiradoras frases.





A inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. || Intelligence is the ability to adapt to change.



Olhe para as estrelas e não para baixo, para os seus pés. Tente entender o que você vê e questione-se sobre o que faz o universo existir. Seja curioso. || Look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see, and wonder about what makes the universe exist. Be curious.



As pessoas não terão tempo para si se você estiver sempre com raiva ou a reclamar. || People won't have time for you if you are always angry or complaining.



Enquanto a física e a matemática podem-nos dizer como o universo começou, elas não são muito usadas na predição do comportamento humano, porque há demasiadas equações a resolver. Eu não sou melhor do que qualquer outra pessoa em entender o que faz as pessoas aprovarem algo, particularmente as mulheres. || While physics and mathematics may tell us how the universe began, they are not much use in predicting human behavior because there are far too many equations to solve. I'm no better than anyone else at understanding what makes people tick, particularly women.



Por mais difícil que possa parecer a vida, há sempre algo que você pode fazer e ter sucesso. || However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.



A vida seria trágica se não fosse engraçada. || Life would be tragic if it weren't funny.



O trabalho dá sentido e propósito e a vida ficaria vazia sem ele. || Work gives you meaning and purpose and life is empty without it.



O passado, como o futuro, é indefinido e existe apenas como um espectro de possibilidades. || The past, like the future, is indefinite and exists only as a spectrum of possibilities.



Creio que as coisas não se podem tornar impossíveis. || I believe things cannot make themselves impossible.



O meu conselho para outras pessoas com deficiência seria, concentre-se nas coisas que a sua deficiência não o impede de fazer bem e não se arrependa das coisas com as quais ela interfere. Não seja inapto em espírito e fisicamente. || My advice to other disabled people would be, concentrate on things your disability doesn't prevent you doing well, and don't regret the things it interferes with. Don't be disabled in spirit as well as physically.