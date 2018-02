Off-the-shoulder

Os ombros das noivas desta primavera querem-se destapados e adornados com pormenores que tornam esta zona do corpo ainda mais elegante. Neste tipo de vestidos, as mangas ganham protagonismo e o uso de materiais como a renda ou o tule são tendência.





Laços nas costas

Um pormenor que pode fazer toda a diferença num vestido ? os laços fazem lembrar os vestidos das princesas da Disney. Nesta temporada são um dos pormenores-chave das coleções de noivas e em Carolina Herrera, por exemplo, chegam em formato oversized, tornando-se os protagonistas do look.





Vestidos de corte subido

Em 1992, vimos Stephanie Seymour usar este género de vestido no filme November Rain e nesta estação é mais do que evidente a inspiração deste design, talvez pelo regresso da década de 90 às tendências: o corte é longo atrás e ligeiramente mais curto à frente. A noiva poderá escolher uns sapatos especiais, já que estarão em grande destaque.





Apontamentos em preto

É uma tendência arriscada e por isso mesmo original. A marcar a cintura ou em forma de laço ou de véu, o preto quebra a pureza do branco e acrescenta aos vestidos uma irreverência especial.





Laços nos ombros

De novo protagonistas, os ombros ganham destaque com a aplicação de laços nas alças. De forma mais ou menos discreta, esta tendência coloca todas as atenções nesta parte do corpo. Em Viktor & Rolf, por exemplo, opta-se por um único laço que desce ao longo da silhueta.





Calças

Sim, a chegada das calças às coleções de noiva voltou a quebrar a obrigatoriedade de se usar vestidos. Nesta estação, os coordenados com calças de Oscar de La Renta ou de Lela Rose só mostram que esta escolha pode ser ainda mais sofisticada do que o típico look de Cinderela.





Capas e mantos

Apesar de ter sido inventado em 1770, o watteau back (um tipo de vestido comprido em que a cauda cai sobre o chão, solta, como um manto) é reinventado de forma original nesta primavera. Enquanto em Elie Saab vemos um manto sobre o vestido, em Viktor & Rolf destapam-se e marcam-se as costas, o que torna o conjunto mais sedutor e feminino.





Mangas com detalhes

Quando as mangas são protagonistas do vestido, vale tudo: de rendas repletas de pormenores como pérolas e aplicações tal como vimos em Elie Saab a volumosas mangas em tule como em Mira Zwillinger e até a laços que marcam o antebraço como em Sachin & Babi.





Pastéis

Não é frequente a aposta em cor quando se trata de coleções de vestidos de noiva. As marcas Rivini, Sachin & Babi ou Theia usaram tons pastel como o rosa e o azul para diferenciar as propostas desta primavera.





Transparências

São um clássico no que respeita aos vestidos de noiva. As transparências chegam a todo o lado, dos ombros às mangas, do corpete à saia. Zuhair Murad, Jenny Packham e Monique Lhuillier foram as marcas que fizeram os coordenados mais distintos e sedutores, sem perder a sofisticação.