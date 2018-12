Não foi no dia de Natal, mas quase. Numa cerimónia privada, Miley Cyrus e Liam Hemsworth casaram depois de 10 anos de namoro. O casal conheceu-se durante as filmagens do filme A Melodia do Adeus, em 2008, onde contracenavam. Após várias separações e reconciliações, Liam terá pedido Miley em casamento em 2016.

As suspeitas de que a cerimónia teria acontecido este fim de semana começaram quando Noah Cyrus, irmã de Miley, publicou uma fotografia a chorar e com balões a dizer "Sr. e Sra.", pouco depois foram então publicadas fotografias do casal a cortar o bolo e por fim um post dos dois abraçados e de alianças trocadas.

Miley usou um vestido desenhado por Vivienne Westwood, simples mas elegante, e Liam optou por um fato preto a contrastar com uns ténis brancos, que deram um toque mais informal.