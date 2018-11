Amanda Leigh "Mandy" Moore, atriz e cantora americana, partilhou uma fotografia na sua conta de Instagram, revelando o seu casamento com o cantor Taylor Goldsmith, vocalista da banda Dawes. A atriz apenas colocou na descrição da fotografia a data da cerimónia enquanto o marido publicou a mesma fotografia com a descrição "Bem, isto foi divertido".

Mandy Moore escolheu um vestido da Rodarte, com tule, gola subida e pequenos detalhes de flores, acompanhado por um véu e brincos minimalistas. A cor do vestido também não foi o tradicional branco, mas sim um rosa-claro. Na fotografia, podemos ver a atriz a meio de uma gargalhada feliz e de mãos dadas com o marido.



A cerimónia terá sido simples, pequena e discreta, no próprio quintal da casa de Mandy, e terá começado ao pôr do sol da tarde de domingo. Após a troca de votos, o copo-d’água teve lugar no The Fig House, em Los Angeles.

A família dos noivos esteve presente, assim como o restante elenco da série This is Us: Milo Ventimiglia, Chrissy Metz e Sterling K. Brown, entre outros.

A atriz de 34 anos esteve casada com o cantor Ryan Adams de 2009 a 2016, tendo começado a sua relação com Goldsmith nesse mesmo ano e ficou noiva em 2017.