Karlie Kloss e Joshua Kushner casam pela segunda vez em festa temática

Em outubro do ano passado, Kloss e Kusher casaram em Nova Iorque, numa festa discreta com os amigos mais chegados e família, seguida de uma lua de mel romântica em África do Sul.

De forma inesperada, e oito meses depois desta celebração, o casal resolveu fazer um segundo casamento, mas desta vez ao "estilo country". Da primeira vez Karlie usou um vestido de noiva Dior, desta vez a modelo partilhou uma fotografia no seu Instagram com um vestido de inspiração retro, de Jonathan Simkhai, ao lado do marido.

Entre os convidados desta segunda boda estiveram Orlando Bloom, Katy Perry, Mila Kunis ou Derek Blasberg, que participaram em atividades fora do comum (pelo menos em casamentos) como paintball ou passeios a cavalo, com direito a uma after-party.

