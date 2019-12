As tendências de casamentos para 2020

Ao contrário das peças de roupa, o dia do seu casamento é algo extremamente pessoal que (felizmente) não vem em tamanho único que sirva a todos: cada casal quer um cerimónia diferente, quer se trate do vestido, das flores ou da decoração. Enquanto as tendências estão em constante mudança, os gostos dos noivos devem predominar no que toca a organizar o seu dia especial. E claro, o clássico ganha sempre ao passageiro.

Só um vestido para o dia do seu casamento? Pense melhor. À semelhança de Meghan Markle, que escolheu um vestido Stella McCartney para o copo d’água para além do Givenchy que usou na cerimónia, e de Kate Middleton em 2011, que optou por um segundo vestido, também desenhado por Sarah Burton, diretora criativa da Alexander McQueen, cada vez mais noivas estão a optar por mudar de vestido depois da cerimónia. Não se sinta mal: a cantora Ellie Goulding usou no total cinco vestidos porque não se conseguia decidir.

Em 2018, a Princesa Eugenie optou por organizar um casamento livre de plástico. Tornando-se cada vez mais importante pensar no impacto ambiental, a preocupação pode aplicar-se a pormenores como enviar convites em papel reciclado, contratar transportes alternativos para evitar demasiados carros, encorajar os convidados a manter um só copo durante a cerimónia, entre outras pequenas mudanças. Também há quem ofereça plantas como lembranças aos convidados, num apelo para que se ajude ao planeta.

Cada vez mais casais estão a optar por organizar cerimónias de casamento no exterior. Seja num jardim ou numa quinta, a tendência é aproveitar o que a natureza tem de melhor sem deixar de lado a decoração. Pode ainda adotar-se um estilo mais descontraído que reflita o espírito dos noivos e dos convidados.

Cada vez mais noivos estão a incorporar toques pessoais nos elementos tradicionais das suas cerimónias. Na era das redes sociais, um véu personalizado, uns sapatos com as iniciais dos noivos ou até convites originais tornam o dia diferente.

Depois da refeição mais formal ou até como substituto da mesma, há quem opte por opções descontraídas como mesas temáticas ou pequenos postos de diferentes tipos de comida, snacks personalizáveis e até rulotes de comida. No seu casamento em Rhode Island, EUA, no passado mês de outubro, Jennifer Lawrence contratou uma carrinha de hambúrgueres de Boston para repor as energias dos convidados depois de várias horas de dança.

Há quem escolha transformar o seu dia especial em dois ou até três dias especiais, como é o caso da adaptação do "jantar de ensaio" ao estilo norte-americano. Dita a tradição que, na véspera do casamento, os noivos devem organizar um jantar mais pequeno para receber os familiares e amigos mais próximos antes da cerimónia em si.

Por que não trazê-los para um momento tão especial como o dia do casamento? Animam sempre os convidados e esta é uma boa oportunidade para mais uma fotografia memorável. Cada vez surgem mais pedidos para coleiras personalizadas ou flores, especialmente para os cães dos noivos.

Se, ao contrário das noivas que sempre sonharam com um longo vestido branco, não sabe bem o que quer usar ou prefere algo que se pareça mais consigo, esta é a sua oportunidade. A nova geração de designers de vestidos de noiva (como Hermione de Paula, Monica Byrne ou Danielle Frankel) estão a desenhar cada vez mais opções para noivas mais alternativas, e vêem-se cada vez mais noivas a optar por vestidos mais leves, com caudas mais curtas e até bolsos.

À semelhança de Meghan Markle, o penteado de casamento está a tornar-se cada vez mais descontraído, deixando para trás os apanhados elaborados e visivelmente artificiais. A nova regra é manter o seu cabelo natural, até com um aspeto inacabado, para um look romântico sem demasiado esforço.

É difícil resistir à miríade de tentações no Instagram e Pinterest, que estão a inspirar cada vez mais os noivos. O bolo de noiva tradicional e aborrecido está a ser substituído por opções mais criativas e casuais, tornando a personalização à medida dos noivos indispensável. Também a localização do bolo no evento se tem tornado mais variada, havendo mesmo quem peça um bolo suspenso.

Muitos noivos preferem não gastar demasiado dinheiro em flores frescas, escolhendo antes arranjos menos tradicionais com flores secas ou folhas, tornando a decoração mais verde com um aspeto mais rústico. Também estão a diminuir a quantidade de arranjos, optando por um casamento minimalista, sendo uma óptima opção para noivas com orçamento reduzido.

Para noivos que prefiram o estilo mais clean e elegante, a decoração minimalista requer muitos poucos recursos e pode ser uma surpresa agradável para os convidados, se bem feita: o truque é optar por uma paleta de no máximo três cores simples, elementos geométricos e toques naturais como a madeira ou a pedra.