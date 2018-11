As primeiras imagens do casamento de Gwyneth Paltrow

O casal que se conheceu em 2014, no set da série televisiva Glee divulgou finalmente imagens da sua cerimónia de casamento, que aconteceu no passado dia 29 de setembro. Reservada a apenas 70 amigos e familiares, a noiva usou um vestido Valentino, feito em renda, com mangas compridas, um corpete incorporado e um véu em tule. Para o copo d'água, Gwyneth Paltrow escolheu um jumpsuit Stella McCartney, ideal para dançar.

A cerimónia aconteceu no jardim da casa de Paltrow em East Hampton, Nova Iorque, e contou com uma romântica chuva de pétalas de rosas, um jantar assinado pelo chef Mario Carbone e música pela noite dentro. Dos noivo aos convidados, as imagens foram reveladas pelo site da Goop e mostram de perto o grande dia do casal.