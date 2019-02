A Fine&Candy lança álbuns de fotografias especiais para casamentos

A Fine&Candy é a marca de stationery de luxo fundada no Porto e que já conquistou o mercado internacional em cidades como Berlim ou Londres. Conhecida por recriar elementos inspirados na tradição cultural portuguesa com uma abordagem contemporânea em coleções coloridas e únicas, a marca criou a The Wedding Collection, uma linha que inclui álbuns fotográficos e guest books onde os convidados podem deixar uma mensagem aos noivos. A Fine&Candy também lhe dá a possibilidade de personalizar todos os artigos à sua medida.