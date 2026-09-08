Quer prolongar o efeito do verão na pele? Este workshop ensina a criar o look sunkissed perfeito

Há um certo glow de verão que gostaríamos de conseguir guardar durante todo o ano. Aquele tom ligeiramente bronzeado, fresco e luminoso que deixa a pele com um aspeto saudável sem parecer demasiado maquilhada. Conseguir reproduzi-lo com maquilhagem, porém, nem sempre é tão simples como juntar bronzer e blush.

É precisamente aí que entra Inês Aguiar. No dia 24 de setembro, entre as 18h00 e as 20h00, a criadora conduz, no Concierge do CascaiShopping, o workshop FASH_ON “A verdadeira pele sunkissed — fresca e duradoura”, uma sessão pensada para desvendar os truques por detrás deste look e mostrar como conseguir um resultado natural sem comprometer a duração da maquilhagem.

Muito mais do que bronzer

Onde devemos realmente aplicar o blush? E o bronzer? Produtos em creme e em pó podem ser usados no mesmo look? E como conseguimos corrigir uma olheira ou uma borbulha sem acabar com várias camadas de maquilhagem?

Ao longo de duas horas, Inês Aguiar vai responder a estas e outras questões, começando pelos princípios essenciais para criar uma pele sunkissed e pelos erros que podem comprometer o resultado.

Haverá também espaço para uma breve introdução à teoria da cor e à forma como esta pode ser usada para corrigir pequenas imperfeições, como olheiras e borbulhas. O posicionamento de blush e bronzer, a conjugação de fórmulas em creme e em pó e o equilíbrio entre leveza e durabilidade completam a sessão.

O objetivo? Conseguir aquele efeito de pele beijada pelo sol que parece simples e espontâneo, mesmo quando existe toda uma estratégia por trás.

A participação no workshop está sujeita à disponibilidade, uma vez que os lugares são limitados. As inscrições abrem muito em breve.

FASH_ON: quando a moda sai do armário

O workshop integra a programação do FASH_ON – A Moda em Ti, a nova plataforma de moda do CascaiShopping, criada para aproximar moda, lifestyle, inspiração e comunidade através de talks, encontros com criadores e personalidades e diferentes momentos de partilha.

A ideia parte de uma premissa simples: o estilo não vive apenas das tendências. Pode começar numa música, numa viagem, numa memória ou até naquela peça esquecida no fundo do armário que, de repente, ganha uma vida completamente nova.

Foi precisamente em torno destas ligações menos óbvias que aconteceu, a 8 de julho, o primeiro momento FASH_ON do CascaiShopping. A talk “Ligações Improváveis”, conduzida por Maria Morango, juntou Catarina Maia e Rita Bretão na Praça Central do Centro para uma conversa sobre estilo pessoal e as inspirações que podem surgir nos lugares mais inesperados.

Da música às viagens, passando pela família, pela arte e pelas pequenas experiências do quotidiano, as três convidadas mostraram como aquilo que vestimos pode contar histórias muito mais pessoais do que uma tendência da estação. A sessão, que contou com uma forte adesão do público, incluiu ainda surpresas e ofertas em parceria com a Poke House e a Lisboetas.







Uma agenda para experimentar a moda de outra forma

Este foi apenas o ponto de partida. Até outubro, o CascaiShopping continua a programação FASH_ON com talks, encontros e experiências que convidam os visitantes a explorar diferentes formas de viver o estilo, sempre de uma perspetiva próxima e descomplicada.

“O FASH_ON deve ser vivido como um espaço onde a moda se cruza com o lifestyle, com a partilha e com a inspiração. Mais do que tendências, o CascaiShopping afirma-se como um ponto de encontro entre moda, experiências e comunidade, procurando criar momentos leves, autênticos e próximos para os nossos visitantes”, explica Carla Bonito, diretora do CascaiShopping.

A iniciativa estende-se também ao NorteShopping, que integra o FASH_ON – A Moda em Ti, reforçando esta visão da moda enquanto experiência viva, quotidiana e transversal.

E, no CascaiShopping, o próximo encontro já tem data marcada: 24 de setembro, das 18h00 às 20h00, no Concierge. Para quem ainda não está preparado para se despedir daquele glow de verão, talvez seja uma boa altura para descobrir como o prolongar.