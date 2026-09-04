O SUV que se adapta ao seu estilo de vida (e não ao contrário)

Há quem comece o dia com uma corrida ao ginásio antes do trabalho, quem passe horas em reuniões e quem precise do carro para fazer a vida de uma família inteira. O PEUGEOT 2008 foi pensado para todos eles. Um SUV compacto com design assertivo e tecnologia de topo que não impõe um estilo de vida, adapta-se ao que já existe.

É essa liberdade de escolha que define o PEUGEOT 2008. Disponível em três motorizações, 100% elétrica, híbrida e gasolina, o SUV compacto da marca francesa responde a quem quer conduzir sem emissões na cidade, a quem prefere uma solução intermédia sem preocupações com carregamentos, e a quem simplesmente quer a fiabilidade de um motor a gasolina. Três formas de o ter, um só caráter.

Uma presença difícil de ignorar

O 2008 tem uma presença que se nota. Os faróis LED com a assinatura de três garras, repetida também na traseira, dão-lhe uma frente inconfundível, e a grelha frontal alargada reforça essa postura mais assertiva. As jantes que variam consoante a versão escolhida, da Style de entrada até à Allure e GT, fecham o conjunto sem deixar dúvidas de que este é um SUV que quer ser visto.

Com 4,30 metros de comprimento, o 2008 mantém as proporções compactas que o tornam fácil de estacionar e de conduzir na cidade, sem nunca se sentir pequeno por dentro. E com sete cores de carroçaria à escolha, há espaço de sobra para o tornar mais pessoal.







Tecnologia ao alcance da mão

No interior, o destaque vai para o PEUGEOT i-Cockpit®, o sistema de cockpit exclusivo da marca que reúne um volante compacto, um painel de instrumentos digital e, a partir da versão Allure, um ecrã tátil HD de 10 polegadas numa disposição pensada para que tudo esteja ao alcance sem distrair.

A bordo, as ajudas à condução incluem controlo de velocidade, travagem automática de emergência e alerta de mudança involuntária de faixa, reforçadas na versão Allure com deteção também durante a noite. A conectividade fica a cargo do Apple CarPlay e Android Auto sem fios, para que a tecnologia trabalhe sempre a seu favor.

A motorização certa para cada momento

É nessa lógica que faz sentido a liberdade de escolha entre três motorizações. Para quem vive na cidade e quer uma condução silenciosa, sem emissões e com a Wallbox em casa a carregar durante a noite, existe o E-2008 100% elétrico, com até 406 km de autonomia WLTP e carregamento de 20% a 80% em apenas 27 minutos num ponto rápido.

Para quem quer dar o primeiro passo rumo à mobilidade elétrica sem abrir mão da tranquilidade de um motor a combustão, a versão híbrida permite circular em modo elétrico em mais de 50% do tempo em cidade, sem necessidade de carregamento externo. E para quem prefere a fiabilidade e simplicidade de um motor a gasolina, o Turbo 100 mantém-se fiel a esse espírito, com um consumo combinado de 5,7 L/100 km. As versões Hybrid e Gasolina estão disponíveis a partir de 129€/mês.

Três motores, uma só resposta: o carro adapta-se ao condutor, não o contrário.

O PEUGEOT 2008 está disponível para configuração e encomenda em peugeot.pt.