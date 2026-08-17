Inchada? Só se for de orgulho: o verão de Activia chega com humor, cor e uma edição limitada para cuidar da tua saúde digestiva

Quando a rotina muda, é natural que alguns hábitos fiquem para segundo plano. Foi precisamente a pensar nisso que a Activia lançou uma edição limitada de verão da sua gama de líquidos 000%, acompanhada por uma campanha que convida a olhar para a saúde digestiva de forma mais leve, divertida e sem complicações.

A saúde digestiva depende do equilíbrio entre quatro pilares essenciais: alimentação, exercício físico, sono e gestão do stress. Quando um deles é descurado, todo o organismo pode ressentir-se e o bem-estar geral pode ficar comprometido.

É desta ideia que nasce a campanha "Activia o teu verão", uma iniciativa que põe a saúde digestiva no centro da estação mais descontraída do ano, mostrando que cuidar de si não significa seguir regras rígidas ou manter rotinas perfeitas. Pelo contrário, a proposta passa por encontrar um equilíbrio possível, adaptado ao ritmo de cada pessoa.

Humor, cor e mensagens que falam do dia a dia

Nesta edição limitada, a gama Activia Triplo Zero líquidos ganha uma imagem renovada, marcada por padrões vibrantes e frases divertidas que retratam situações comuns do quotidiano.

Através do humor, a marca procura criar uma ligação imediata com os consumidores e mostrar que muitos pequenos sinais que tendemos a normalizar podem refletir um desequilíbrio no nosso bem-estar. A mensagem é simples: mais do que procurar a perfeição, importa encontrar uma rotina equilibrada que permita sentir-se bem, por dentro e por fora.

"Esta campanha vai para além de uma renovação visual, trata-se de expressar sensações que, dentro da rotina, muitas vezes são vistas como normais, quando, na verdade, são sinais claros de um desequilíbrio no bem-estar geral. Quando reencontrado esse equilíbrio tudo se torna mais leve e descomplicado", afirma Marta Guerreiro, senior brand lead de Activia.

A gama Activia 000% pensada para o dia a dia

A edição limitada chega à gama Activia 000% líquidos, uma proposta que reúne as características que muitos consumidores procuram para integrar facilmente na sua rotina.

A gama é composta por seis sabores e distingue-se por ser 0% lactose, 0% matéria gorda e 0% açúcares adicionados (contém apenas os açúcares naturalmente presentes), permitindo desfrutar de uma opção prática para qualquer momento do dia.

Da praia para a cidade: uma coleção exclusiva com a Banana Split

A campanha estende-se também para além das embalagens através de uma parceria com a Banana Split, que dá origem a uma coleção-cápsula exclusiva inspirada nos padrões desta edição limitada.

A coleção inclui três modelos compostos pelas icónicas almofadas de praia e lancheiras da marca, pensados para levar a energia, a cor e a boa-disposição da campanha para os dias de verão. As peças estarão disponíveis para compra no site da Banana Split.

Segundo Marta Guerreiro, esta colaboração pretende levar a mensagem de Activia também às praias portuguesas: "Esta parceria com a Banana Split permite espalhar pelas praias portuguesas a visão de Activia, ajudando as pessoas a reconectarem-se com a sua saúde digestiva, mesmo no verão. Sair à praia de lancheira na mão, com um lanche equilibrado, transmitindo cor e confiança, é tudo o que um consumidor de Activia é capaz de fazer quando os quatro pilares essenciais para uma boa saúde digestiva estão estabelecidos."

Também Joana Pinto Coelho, cofundadora da Banana Split, destaca a afinidade entre as duas marcas: "Enquanto marca, a Banana Split fala para um público que concilia, como ninguém, a leveza e a tranquilidade que só a praia lhe consegue transmitir, com a diversão, a descontração e o maximalismo dos nossos produtos, cheios de cores e padrões. Esta parceria com Activia vem completar de forma muito clara o dia a dia de quem adora os nossos produtos. Todos queremos sentir-nos bem em qualquer altura do ano, mas sobretudo no verão, e é precisamente com esse desejo em mente que tanto Activia como a Banana Split trabalham todos os dias. Quando o motivo que nos move é o mesmo, colaborar para criar coleções exclusivas torna-se mais divertido e, acima de tudo, mais relevante."

Um convite para celebrar o verão sem complicações

Mais do que apresentar uma nova imagem, a campanha "Activia o teu verão" pretende reforçar uma ideia simples: cuidar da saúde digestiva pode fazer parte dos dias mais espontâneos da estação.

Entre embalagens cheias de personalidade, mensagens bem-humoradas e uma coleção-cápsula pensada para acompanhar os dias de praia, a Activia convida a viver o verão com mais confiança, leveza e equilíbrio, lembrando que o bem-estar começa de dentro para fora.

* Activia contém cloreto presente de forma natural, que provém de sais minerais e que contribui para uma digestão normal através da produção de ácido clorídrico no estômago. Deverá ser consumido integrado numa alimentação e estilo de vida saudáveis.