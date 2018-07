Wanderlust 108 está de volta a Lisboa

Realizado em mais de 60 cidades por todo o mundo, o Waderlust 108 regressa a Lisboa, para a segunda edição. A realizar no dia 30 de setembro, o evento tem como objetivo promover a saúde e o bem-estar, ao mesmo tempo que cultivamos a nossa mente com a ajuda do yoga e da meditação.

O encontro começa às 7h30, nos Jardins da Fundação EDP. O foco vai para a corrida de 5 km, para a aula de yoga ao ar livre seguida de meditação guiada. Contudo, pode ainda experimentar aulas de aerial yoga, acro-yoga, hoop dance e meditação ou participar num workshop de óleos essenciais, alimentação saudável, entre outros. Haverá ainda uma talk, momentos musicais e uma feira de artesanato, a Kula Market, com a presença de várias marcas portuguesas.

Estão disponíveis três tipos de bilhete, com os valores de €30, €38,50 e €82,50. Para mais informações, consulte o site oficial do evento.