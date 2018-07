Vila Galé Sintra promove palestras sobre saúde

‘Conversas de Saúde’ é nome do conjunto de palestras que se irão realizar no Vila Galé Sintra - Resort Hotel, Conference & Revival Spa. A primeira palestra começa já para a semana, a 19 de julho, entre as 18h e as 20h, e intitula-se de ‘O sol e a pele’. Como o próprio nome anuncia, será uma conversa sobre os benefícios e malefícios da exposição solar, da atuação dos raios UV no nosso organismo, do que fazer para evitar o cancro da pele e quais os sintomas e sinais a que é preciso dar atenção. Contará com a participação dos médicos dermatologistas João Goulão e Diogo Cerejeira. Poderá ainda desfrutar de um cocktail de boas-vindas com bebidas e snacks saudáveis.

As palestras decorrerão mensalmente e em cada uma delas será abordada uma temática de saúde diferente, com a participação de médicos especialistas dessa área.

Para poder assistir basta a inscrição prévia através de um formulário disponível online, no site dos hotéis Vila Galé, sendo a entrada gratuita. Terá ainda oportunidade de se inscrever para um rastreio à pele que decorrerá no hotel a 21 de julho, entre as 10h e as 12h.

Poderá ainda aproveitar para conhecer os serviços de welness disponíveis no hotel como os programas de detox, para perder peso, anti-aging, anti-smoking, pós-parto, kids, energie, relax, just for you.