Chama-se Zimp, acontece de 31 de julho a 5 de agosto, e toda a sua programação gira em torno do bem-estar e da saúde, não fosse este o festival que o Instituto Macrobiótico de Portugal organiza todos os anos. Pensado para que toda a família experiencie seis dias de um estilo de vida saudável na sua plenitude, o festival Zimp prevê workshops que promovem o bem-estar como os de comida macrobiótica, os de yoga, os de dança ou os de feng shui e tai chi kung.

Tudo começou em 2012, quando o Instituto Macrobiótico de Portugal pensou num festival que oferecesse momentos de autoconhecimento, bem-estar e contacto com a natureza. Assim, e nesse ano, o Zimp estreou-se no Alentejo, à beira-mar, e nos anos seguintes mudou-se para o Parque Aventura Diverlanhoso, no Gerês. Após cinco edições, um novo ciclo começa agora na Quinta do Crestelo, em Seia, na Serra da Estrela. Este é o local onde decorrerão aulas como Práticas Daoístas com Vasco Daniel, Desperdício Zero com Cátia Curica ou Dançar com a Vida com Rute Caldeira. O programa tem mais de 50 workshops e um alinhamento especial para crianças, o Zimpkids, que inclui atividades como oficinas de teatro, passeios pedestres ou yoga do riso.