The House Of Sandeman Hostel & Suites, no Porto, foi premiado

As caves Sandeman, no Porto, remodeladas em 2018, receberam o prémio na categoria de Arte e Cultura enquanto o The House of Sandeman Hostel & Suites ganhou o ‘Global Best of Wine Tourism 2019’. A marca de Vinho do Porto viu assim dois dos seus projetos enoturísticos serem reconhecidos internacionalmente com os prémios ‘Best of Wine Tourism 2019’.

Segundo João Gomes da Silva, Administrador da Sogrape Vinhos, "a remodelação das Caves Sandeman e a abertura do primeiro hostel no edifício das Caves servem o propósito maior de criar um verdadeiro roteiro de experiências Sandeman sofisticadas, descontraídas e únicas. Além de vir reconhecer esse esforço, estes prémios vêm reforçar o posicionamento de Sandeman enquanto líder mundial na categoria de Vinho do Porto", conclui o responsável pela marca com mais de 225 anos de história.