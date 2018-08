Já se sabe que um bronze saudável e natural favorece o tom de pele de quase todas as mulheres: disfarça as olheiras, melhora a aparência da celulite, faz-nos parecer mais tonificadas. No verão, com a exposição ao sol (sempre de forma protegida), a pele tende a bronzear de forma natural, mas há outras formas de consegui-lo. Ou pelo menos mantê-lo. Sim, não são só as cenouras, existem alimentos que aumentam a produção de melanina, verdadeiros ativadores (e prolongadores) de bronzeado. Além disso, contribuem para proteger dos raios UV e dos danos celulares e favorecem a elasticidade da pele, prevenindo o aparecimento de manchas e rugas.

Na sua forma mais pura, o óleo de palma vermelho tem 15 vezes mais vitamina A que a cenoura e é rico em carotenoides, pigmentos que ajudam a regular o nível celular da pele e a conseguir um bronze bonito e duradouro. Pode ser usado na confeção de um prato ou num já cozinhado – por exemplo, por cima de uma salada já pronta.

E por falar em verdes, são bem-vindos todos os alimentos que contenham betacarotenos, pigmentos que potenciam o tão desejado tom dourado beijado pelo sol. "O betacaroteno é um pigmento carotenoide antioxidante que está presente nos alimentos mais coloridos", explica-nos Tomás Barbosa, nutricionista. Podemos encontrá-lo em alimentos verdes e alaranjados como alperce, melão, nêspera, meloa, morangos, abóbora, espinafres, acelgas, alface ou brócolos. Além disso, é importante consumir alimentos que tenham "vitamina A e vitaminas do complexo B (principalmente vitamina B1, B2), fósforo e ferro", continua o nutricionista. "Comer ? acima de duas em duas horas, máximo três em ytrês horas ? alimentos com essas características" é essencial. São eles, por exemplo, "cenoura, batata-doce, pimentos vegetais de folha escura, manga, papaia ou beterraba."

Além destes, todos os alimentos que contenham vitamina C previnem também o envelhecimento da pele. Podemos encontrá-los em combinações rápidas como um simples sumo de melão com limão ou noutros frutos como a acerola, a groselha preta, o kiwi ou o morango.

E a lista continua. Porém, é preciso não esquecer o fundamental: beber a água suficiente. Hidrata a nossa pele de dentro para fora e mantém os nutrientes ativos para o bom funcionamento do metabolismo, assegurando um bronzeado saudável.