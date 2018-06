Há quem diga que um quadradinho por dia não faz mal e quem defenda que só deve ser comido "em dias de festa". Afinal, qual das opções é a mais acertada? "Não diria uma coisa nem outra, mas sim de vez em quando, quando a vontade por doces ‘aperta’", esclarece a nutricionista Rita Rocha de Macedo. Nessas alturas, "coma um ou dois quadrados por dia, no máximo, de um chocolate preto com um mínimo de 70% de cacau", aconselha a nutricionista, acrescentando que "essa vontade por doces ‘acalma’ rapidamente".

O branco e o de leite continuam a ser os "maus da fita" dos chocolates. O mais recomendado é "o chocolate preto, com um mínimo de 70% de cacau", afirma a nutricionista, "pois é elaborado maioritariamente por cacau", justifica. No entanto, lá porque o chocolate preto é o mais "saudável" isso não significa que o possa comer de forma desregrada, já que "não deixa de ser calórico", explica Rita Rocha de Macedo.

Antes de consumir ou de comprar, é fundamental ler o rótulo, tal como se faz com os restantes alimentos: "Veja sempre a lista de ingredientes: o que aparecer em primeiro lugar é o que existe em maior quantidade", explica Rita Rocha de Macedo. "Não compre chocolate cujo primeiro ingrediente seja açúcar, mas sim cacau", alerta.

Para quem não aprecia o chocolate preto, há outras opções para saciar a vontade por doces. Rita Rocha de Macedo sugere usar o chocolate como recheio de fruta seca, como tâmaras ou ameixa, ou então substituí-lo pela canela: "Experimente colocá-la no leite ou no iogurte e/ou misturar com fruta." Outra opção é "aquecer uma banana, ou mesmo uma maçã assada, com um pouco de frutos secos e polvilhar com canela". A nutricionista recomenda ainda "gelatina com queijo quark e canela".