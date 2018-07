Os cristais podem influenciar a nossa vida?

Há muito que se fala do poder energético dos cristais. Pode não ser fácil apurar cientificamente as propriedades energéticas, mas nem por isso o tema deixa de despertar a nossa curiosidade. Victoria Bechkam é a mais recente fã dos talismãs e faz questão de o reforçar na sua conta oficial de Instagram. A paixão pelos cristais levou a designer a incluí-los na sua última coleção, concebida em parceria com Emma Lucy, autora do livro The Power of Crystal Healing. Em entrevista à Glamour britânica, Emma revela quais os cristais ideais para cada pessoa, consoante aquilo que cada um pretende alcançar.





Quartzo rosa e pedra do sol para encontrar o amor

Se anda à procura do amor, esta é a dupla perfeita. O quartzo rosa está intimamente relacionado com o amor, contudo, Emma sugere que se junte a pedra do sol, que potenciará ainda mais a energia do primeiro.

Olho-de-tigre e citrino para conquistar o seu trabalho de sonho

Para grandes males, grandes remédios. Por isso mesmo, Emma sugere mais uma dupla poderosa: olho-de-tigre e citrino. O primeiro ajudará a dissipar as inseguranças, aumentando o instinto para seguir o que é melhor para si. O citrino é a bússola certa para canalizar todas as energias para o olho-de-tigre.

Quartzo fumado é o ideal para um detox

Dietas, sumos, exercício e agora cristais. É fundamental limpar o nosso organismo (e a nossa mente) das toxinas e, para isso, a especialista em cristais sugere o quartzo fumado, devido às suas elevadas vibrações. "Pense nisto como uma sauna para a alma", acrescenta Emma.

Apatita azul para deixar de fumar

Os malefícios do tabaco são mais do que conhecidos, porém, sabemos que parar de fumar não é uma tarefa fácil. Para ajudar nessa batalha, traga consigo apatita azul, o cristal ideal para a ajudar a controlar os impulsos e dominar o autocontrolo.

Citrino para atrair dinheiro

Para resolver problemas financeiros, Emma sugere que tenha em casa o citrino e na sua carteira um pequeno quartzo transparente.

Crisocola para ficar em forma

Emma recomenda dormir com esta pedra debaixo da almofada ou na mesa de cabeceira. Isto para que durante a noite a crisocola dê energia e motivação para cumprir os objetivos determinados.

Para superar uma relação recém-terminada, um trio poderoso: olho-de-tigre, quartzo rosa e labradorite

A norte-americana sugere este trio que combina os ingredientes perfeitos: olho-de-tigre para estimular a autoconfiança, quartzo rosa para recuperar o amor-próprio e a compaixão e, por fim, labradorite para refletir e recordar que "o amor que viveu não foi trazido para o seu coração, mas sim um reflexo do mesmo".