A Internet veio mudar o amor. O romantismo já não é o que era, não há a ânsia de receber uma carta, os nervos à espera que o telefone toque e os compromissos não são como antigamente. Com as redes sociais é possível conhecer pessoas à distância de um clique e os especialistas dizem que a procura do amor, nos dias de hoje, é parecida com um processo de seleção, pois estudamos os perfis das redes sociais como se fossem um curriculum vitae e tornamo-nos recrutadores dos nossos relacionamentos.

No entanto, um em cada três admite espiar o comportamento digital do parceiro. Os dados mostram que 50% dos casais inquiridos revelam ainda que partilham a palavra passe do telemóvel e redes sociais e um em cada quatro tem as impressões digitais registadas nos dispositivos eletrónicos dos parceiros. Já 76% dos casais que se consideram infelizes escondem coisas do parceiro, como mensagens para outras pessoas, a forma como gastam o dinheiro ou sites visitados. O estudo conclui ainda que 33% dos casais admitiram já ter tido discussões porque o outro viu algo sem a sua permissão.