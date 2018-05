No caso das crianças, em Portugal, o tema é ainda pouco tratado, mas pelo mundo esta prática para os mais novos é cada vez mais defendida. E foi precisamente do estrangeiro que Tomás de Mello Breyner trouxe a ideia de criar um projeto que levasse a meditação às escolas. "Há quatro anos, quando fiz uma viagem à Índia, passei por uma pequena vila e vi que, na escola ao lado do sítio onde eu estava a morar, as crianças praticavam meditação logo de manhã. Observei aquilo durante alguns dias e tocou-me, fascinou-me bastante e então nasceu a ideia", recorda, acrescentando que, em Portugal, "ainda não havia nada desse género".



Sabemos que para os adultos a prática da meditação traz inúmeros benefícios para o corpo e para a mente, tais como menos stress, mais energia, maior produtividade, mais criatividade, maior capacidade de resolução dos problemas e mais calma.No caso das crianças, em Portugal, o tema é ainda pouco tratado, mas pelo mundo esta prática para os mais novos é cada vez mais defendida. E foi precisamente do estrangeiro que Tomás de Mello Breyner trouxe a ideia de criar um projeto que levasse a meditação às escolas. "Há quatro anos, quando fiz uma viagem à Índia, passei por uma pequena vila e vi que, na escola ao lado do sítio onde eu estava a morar, as crianças praticavam meditação logo de manhã. Observei aquilo durante alguns dias e tocou-me, fascinou-me bastante e então nasceu a ideia", recorda, acrescentando que, em Portugal, "ainda não havia nada desse género".

Tal como nos adultos, também para as crianças a prática da meditação traz benefícios, e Tomás indica-nos os principais. O primeiro tem a ver com a mente, com " a capacidade da criança ficar mais calma e mais presente no ‘agora’, ou seja, a sua capacidade de concentração no presente vai aumentar ". O segundo tem a ver com o coração, pois " a criança fica mais empática, ou seja, as suas emoções ficam mais tranquilas. De certa forma, a criança cria mais compaixão e consegue gerir melhor as suas emoções ", explica, acrescentando que "a meditação faz com que fiquemos com o coração mais aberto, que fiquemos com mais compaixão e maior empatia perante o próximo ". Outro dos benefícios prende-se com "a capacidade de n os sentirmos conectados com o resto que está à nossa volta, como por exemplo, a natureza, as árvores. Nós dizemos às crianças que estamos a fazer uma meditação, que estamos a respirar, mas que sem as árvores, que libertam o oxigénio não conseguimos viver . Então, um dos benefícios é a criança perceber que nós vivemos num mundo que está todo ligado, em que não existe separação entre eu, a floresta, os animais e as outras pessoas ", explica Tomás de Mello Breyner. " No fundo, esse benefício é muito importante porque vem alertar para uma nova consciência de união e de paz para com todo o ecossistema e toda a comunidade em que vivemos neste planeta ", remata.





Para introduzir a meditação na vida das crianças e adultos e para celebrar a criança e a criança que existe dentro de cada um de nós, O Pequeno Buda sai das salas de aulas e convida todos a conhecerem melhor este mundo. Assim, dia 2 de junho, vai acontecer o Mini Festival Pequeno Buda, no Anfiteatro Keil do Amaral, no Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa. Das 10h às 19h, "vamos ter várias atividades, desde yoga, a meditação, música, arte, cultura, vamos ter terapias, como massagem para crianças, e diversões, com pessoas do circo com malabarismos", conta Tomás de Mello Breyner. O festival conta ainda com " workshops de nutrição e comida saudável com a Iswari , que é o patrocinador principal do festival ", quer para os mais novos, com a nutricionista Débora Mingates , quer para os adultos, nos quais Filipa Range, autora do blog e livro "A Cozinha Verde" vai apresentar sessões de Show Cooking , confecionar lanches saudáveis para pais e crianças e dar conselhos relacionados com a alimentação 100% vegetal para bebés e crianças. Poderá também degustar os produtos Iswari . No festival haverá também um mercado de artesanato, onde poderá adquirir produtos com selo sustentável. "É um dia onde se passa muita coisa, para toda a gente, desde os mais pequeninos até aos mais velhos", conclui Tomás de Mello Breyner. A entrada é livre.





