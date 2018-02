Os alimentos afrodisíacos funcionam mesmo?

Os alimentos afrodisíacos funcionam mesmo?

Ostras | Há muito que as ostras são associadas ao sexo. Segundo os médicos Cristian Bosch e John A. Robinson, do site The Hormone Zone, as ostras são antropomórficas, pois visualmente relembram-nos de sexo, devido à sua forma. Além disso, os dois afirmam que as ostras contêm potássio, vitamina B12 e zinco, que é essencial para a produção de testosterona nos homens e nas mulheres. Segundo a especialista em relações e sexo holístico Kim Anami, o efeito não acontece logo depois da ingestão, mas a textura da própria ostra pode ajudar a aumentar o clima.