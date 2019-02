O tamanho importa…pelo menos na hora de comprar o preservativo

O tamanho do preservativo é uma coisa que levanta muita polémica, principalmente porque a maior parte dos preservativos que são distribuídos, até os dados pelo Sistema Nacional de Saúde, têm o tamanho standard. "O que acontece é que algumas marcas têm o tamanho XL, que a diferença do tamanho não é praticamente nenhuma, tem ali uns milímetros e essencialmente na base", explica-nos Vânia Beliz, psicóloga clínica e sexóloga. Ou seja, ao falar na questão do tamanho do preservativo é importante que não reforce aquela [controversa] ideia que os homens já têm em relação ao tamanho do pénis. O mais relevante é que ele fique bem-posto e junto ao pénis. "Muitas vezes quando eu mostro os preservativos aos homens, eu abro e exponho para que eles vejam que ele têm uma grande capacidade de elasticidade, portanto não há necessidade de pessoas andarem na Internet a comprar preservativos de não sei da onde", alerta Vânia.

E é verdade, já estamos em 2019 e já chegou (ou passou) a hora de educar-se.

"Eu digo muitas vezes, principalmente aos jovens, que um rapaz que não quer por um preservativo, não se envolva com ele. Uma pessoa que não quer se proteger e não quer proteger a pessoa com quem está não é para ir para a cama! É como ir deitar-se com um homem adulto que não sabe por um preservativo. Não há nada pior. Um homem que não sabe colocar o próprio preservativo, você pensa assim, mas que experiência que este homem tem? Só que o preservativo continua a ser visto como um factor de desconfiança, 'está a querer pôr um preservativo porque não tem confiança em mim?' Não é por confiança em ti, mas estou a velar pela minha e pela tua saúde, sabe-se lá com quem é que eu tive? Está na hora de desmistificar e acima de tudo mostrar o preservativo como um aliado".

Vânia Beliz afirma ainda que as pessoas ainda acham que o preservativo cumpre apenas dois objetivos principais: o da prevenção das infeções e o da prevenção da gravidez. "Nós temos um grande problema que é o facto de muitos homens adultos – os jovens usam preservativo, aliás, são os rapazes mais novos que usam mais o preservativo – e depois o que acontece é que com a prática sexual, o homem normalmente abandona o uso do preservativo. Ou porque se acha muito confiante ou porque acha que pode controlar tudo… E é perigosíssimo, não é? Então, eu costumo mostrar aos homens e às mulheres o preservativo masculino como um aliado e o melhor amigo também na intimidade, porque ele pode ajudar a resolver algumas questões, nomeadamente os homens que se queixam de demorar pouco tempo. O uso do preservativo ajuda mesmo o homem a ter mais prazer e a prolongar o ato sexual. E isso acontece não é pela questão de perda de sensibilidade, porque hoje em dias os preservativos são muito fininhos e normalmente a perda da sensibilidade é uma coisa que existia há alguns anos quando os preservativos eram realmente grossos e que causavam dificuldade na sensação. Essa limitação que os homens ainda referem-se sentir é muito psicológica. E muitos homens também acham que pôr um preservativo é uma coisa pouco masculina, sobretudo homens adultos. Mas se vocês querem demorar mais tempo e dar mais prazer aos vossos parceiros ou parceiras, coloque um preservativo, simplesmente porque ele é um factor "estranho" e por si só já ajuda que se possa demorar mais tempo, que é uma das coisas que os homens mais querem. Depois, os preservativos hoje em dia têm uma gama muito vasta, temos preservativos com sabor que ajudam na questão do sexo oral, que é uma prática para qual as pessoas não se protegem e, além disso, porque há pessoas que não gostam do cheiro do látex, ele também tem essa capacidade de ter um cheiro diferente, além de minimizar aqueles desconfortos que as pessoas às vezes têm em relação a 'ai, será que tenho um cheiro bom?' e essa falta de confiança o preservativo com sabores ajuda, nesse sentido. Depois temos os preservativos texturizados cujo objetivo é realmente potenciar e dar mais prazer durante a penetração, porque alguns têm umas espécies de saliências, bolinhas, risquinhas, que são em relevo, que têm como função dar prazer durante à penetração. Há os preservativos com extra lubrificação, para ajudar na dor e no desconforto na relação sexual, portanto já existem preservativos que trazem um lubrificante extra, seja à parte, seja no próprio preservativo. E tem os preservativos que aquecem, que provocam mais vasodilatação e que podem fazer com que o homem tenha maior rigidez peniana e consiga excitar-se com maior facilidade, que pode ser uma boa estratégia para os homens que dizem que perdem um bocadinho da ereção, então ajudam a melhorar a excitação. E depois, têm todos os preservativos retardantes, que são os que têm propriedades que fazem com que diminua-se um pouco a sensibilidade do pénis e faça com que os homens consigam realmente demorar muito mais tempo na penetração. Portanto, basta mostrar o preservativo como um aliado, que será uma mais-valia, já que na verdade ele não serve para prevenir só problemas."