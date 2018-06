O que é o copo menstrual?

O copo menstrual é um dispositivo feito de Elastómero Termoplástico, o mesmo material em que são feitas as tetinas dos biberões e chupetas dos bebés, que serve como alternativa aos tampões e pensos higiénicos na altura da menstruação.





Quais os tamanhos disponíveis?

Os copos menstruais estão disponíveis do S ao XL e a altura varia entre os 41 e os 57 mm, o que os torna uma opção para todas as mulheres.





Como se usa?

Durante os dias da menstruação, basta dobrá-lo ao comprido e dobrar uma segunda vez, de forma a que ele fique o mais estreito possível para o conseguir colocar. Depois de estar colocado, pode usá-lo até oito ou 12 horas seguidas, o que o torna mais prático do que o tampão ou penso higiénico, que tem de trocar com mais frequência. Para o tirar, basta segurar na ponta e puxar para fora, verter o conteúdo na sanita e lavar.





Quanto tempo é que dura?

Tendo em conta que foi desenhado para recolher o sangue, ao invés de o absorver, o copo menstrual dura vários anos.





Qual o risco em relação à Síndrome do Choque Tóxico?

Ao contrário dos tampões e pensos higiénicos, os copos menstruais não têm aditivos químicos, pelo que não provocam alergias ou irritações. Além disso, como mantém o sangue em vácuo, este não oxida, o que evita a propagação de bactérias e fungos, bem como a Síndrome do Choque Tóxico. No entanto, é importante que se tenha a preocupação de o despejar e lavar corretamente, e que se mantenha as mãos lavadas também.





Compensa usar o copo menstrual?

O copo menstrual é uma opção ecológica, dado que é lavável e reutilizável durante anos. Se pensar no número de absorventes que usa por mês e multiplicar pelos 12 meses do ano, ou por dez anos, consegue ter uma noção do impacto que estes têm na poluição. Além de ecológico, o copo menstrual é uma opção económica, pois um copo custa, em média, 20 euros. O mesmo valor gasto em absorventes tradicionais dura muito menos tempo.